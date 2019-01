Investimento in Corso Emanuele Filiberto, anziana finisce in ospedale

Anziana investita a Lecco trasportata in condizioni serie all'ospedale di Lecco. Il sinistro è avvenuto questa mattina, mercoledì, intorno alle ore 11 in corso Emanuele Filiberto a Maggianico, nei pressi dell'attraversamento pedonale vicino alla farmacia.

La donna sarebbe stata urtata da un'utilitaria mentre attraversava la strada. Le conseguenze in un primo momento sono parse molto serie, tanto che Areu ha mobilitato l'ambulanza del Lecco Soccorso e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le sue condizioni, una volta raggiunta dai sanitari, sono parse meno gravi del previsto. L'anziana è stata trasportata al Manzoni in codice giallo.

A effettuare i rilievi del caso e a ricostruire la dinamica è intervenuta la Polizia locale di Lecco.