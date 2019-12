Viale Adamello: investimento mortale, uccisa una persona di sessant'anni

Tragedia nel sabato sera lecchese. Poco prima delle ore 19 una donna di sessantuno anni, di origini straniere, è stata falciata mentre attraversava la strada all'altezza della rotonda che collega viale Adamello a corso Matteotti. La malcapitata è stata travolta da un'automobile di grosse dimensioni e non avrebbe avuto scampo: sul posto, allertati da una chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112), si sono portati i volontari di Lecco Soccorso, supportati da un'automedica; sono stati i medici a decretare il decesso della donna.

Giallo per dei lampioni non funzionanti

Sul posto, per eseguire i rilievi del caso, si sono portati gli agenti della Polizia Stradale di Lecco. L'arteria è stata chiusa alla cirolazione stradale. Nel corso delle indagini si terrà forse conto del fatto che quella zona, in queste ultime serate, era completamente al buio a causa del non funzionamento di alcuni lampioni.

