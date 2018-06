Automobilista 88enne si schianta contro un albero

Finisce contro un albero sulla strada che conduce ai Piani Resinelli. Disavventura a metà pomeriggio per un automobilista 88enne che per cause ancora da accertare ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo per centrare un albero fuori dalla carreggiata.

Per fortuna l'uomo e le due donne che viaggiavano con lui, una 72enne e una 82enne, sono rimasti illesi nell'impatto.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del Soccorso Introbiese e del Lecco Soccorso, che hanno successivamente trasferito i tre anziani in ospedale. A dirigere il traffico, e a rimuovere il mezzo incidentato, una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Lecco.