Lecco-Ballabio: auto si ribalta in galleria, chiuso lo svincolo in ingresso

Gravi disagi al traffico veicolare di Lecco a causa di un altro, l'ennesimo, ribaltamento avvenuto sulla Strada Statale 36 dir intorno alle ore 14 di martedì 19 novembre. All'interno della galleria che s'immette sulla Lecco-Ballabio dalla Statale 36, infatti, un automobilista avrebbe perso il controllo della sua autovettura, rovesciandosi completamente; fortunatamente, stando a quanto appreso, il sinistro non avrebbe causato feriti, ma avrebbe reso necessario il trasporto in ospedale per i necessari accertamenti del caso.

Sul posto, per la messa in sicurezza della strada, si sono portati i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polstrada. Per consentire le operazioni necessarie è stato chiuso l'ingresso alla Statale di via Pergola, ora riaperto; in varie zone della città si sono verificati dei rallenamenti.