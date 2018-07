Lecco. Corso Martiri, auto svolta e centra moto: 66enne in ospedale

Scontro tra un'auto e una moto intorno alle 15.30 nel traffico di Corso Martiri, all'altezza del civico 110. Il motociclista, un 66enne, è stato trasportato in ospedale con un codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'automobile avrebbe svoltato verso sinistra per entrare in una delle attività commerciali del corso, e non avrebbe potuto evitare l'impatto con la motocicletta in transito sulla corsia di marcia opposta. Lo schianto è stato violento e il centauro è scivolato per terra.

Subito è scattata la chiamata al 118, con l'invio sul luogo dell'incidente dell'ambulanza del LeccoSoccorso e di un'automedica dell'Aat Lecco. I paramedici hanno soccorso il 66enne, che per fortuna non avrebbe riportato serie ferite nella caduta. Intervenuti, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia locale di Lecco.

