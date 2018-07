Frontale tra auto a Rivabella, ferite le due conducenti

Incidente questa mattina in Viale Giacomo Brodolini, a Rivabella. Due auto che procedevano in senso opposto si sono scontrate, per cause ancora al vaglio degli agenti di Polizia locale successivamente intervenuti sul luogo del sinistro, all'altezza della rotonda del PalaTaurus.

Nell'impatto sono rimasti coinvolti una donna di 38 anni e un'altra di 43. La centrale operativa di Areu ha inviato a Rivabella l'ambulanza della Croce rossa di Lecco e un'automedica dell'Aat Lecco. Una delle due automobiliste è stata soccorsa in codice giallo a causa dei traumi riportati e trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco intorno alle 9. Ferite più lievi, a quanto pare, per l'altra donna.

Sul posto anche i Vigili del fuoco del comando di Lecco e la Polizia stradale che ha temporaneamente chiuso Viale Brodolini per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi in sicurezza.

