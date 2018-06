Sconto auto-moto in Via Pergola, ferito uomo di 65 anni

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.45, a Lecco in via Pergola. Coinvolti nel sinistro un'automobile e una motocicletta condotta da un uomo di 65 anni, rimasto ferito nel violento impatto.

I volontari del Lecco Soccorso giunti sul posto lo hanno trasportato poco dopo le 15 all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. Intervenute anche l'automedica dell'Aat Lecco e la Polizia locale per i rilievi dell'incidente.

In questo sabato di bel tempo sono stati diversi gli incidenti che hanno coinvolto auto e moto. Alle 11.40 uno scontro si è verificato a Oliveto Lario, un 54enne è finito in ospedale a Erba in codice verde. Senza gravi conseguenze anche il sinistro occorso a un centauro 39enne caduto dalla propria due ruote in Via Gambate e Olginate intorno a mezzogiorno.

Alle 15.30 caduta anche in Via Cernaia a Lecco, vittima un ragazzino quindicenne in sella allo scooter, per fortuna rimasto illeso.