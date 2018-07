Scontro in mattinata tra auto e moto in Via XI Febbraio a Lecco

Scontro tra automobile e motocicletta prima delle 9 a Lecco, in Via XI Febbraio.

L'incidente è avvenuto poco dopo la rotonda che interseca Via Don Pozzi, salendo verso l'incrocio con Corso Matteotti. Per cause ancora al vaglio degli agenti di Polizia locale intervenuti sul luogo del sinistro, una Skoda Fabia condotta da un anziano è venuta a contatto con una Kawasaki alla cui guida si trovava un uomo di 28 anni, caduto sull'asfalto.

La centrale operativa dell'Areu ha inviato sul posto un'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e l'automedica dell'Aat Lecco. Nonostante in un primo momento si pensasse a gravi conseguenze per il ragazzo, al loro arrivo i medici lo hanno valutato in codice verde. Nessun disagio si è verificato per la viabilità cittadina.

