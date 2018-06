Scontro tra auto in Via Amendola, ferite due ragazze

Incidenti nel tardo pomeriggio di domenica sulle strade della provincia, entrambi poco prima delle 18.

Il primo a Lecco, in Via Amendola, ha coinvolto due automobili: nello scontro sono rimaste ferite due ragazze di 22 e 23 anni, che i paramedici del Lecco Soccorso e della Croce rossa di Lecco hanno trasportato al Manzoni in codice giallo. Illesa una terza persona. La Polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Un altro incidente è accaduto sulla Provinciale 65 a Esino Lario: un 22enne è caduto dalla propria motocicletta procurandosi traumi per i quali si è reso necessario il trasporto in ospedale a cura dei volontari del Soccorso Bellanese.

Ribaltamento a Fiumelatte, coinvolti due giovani

In serata, dopo le 21, un mezzo si è ribaltato a Varenna, in frazione Fiumelatte lungo la SP72: due giovani, di 17 e 18 anni, sono rimasti feriti. Il Soccorso Bellanese è intervenuto sul posto prestando le cure ai due, successivamente trasportati in ospedale in codice giallo.