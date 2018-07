Lecco. Scontro tra automobile e motocicletta in Via Pergola

Scontro tra auto e motocicletta in Via Pergola, proprio sotto il ponte della rampa della Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. È accaduto nel primo pomeriggio, intorno alle 14.20.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un 22enne, rimasto leggermente contuso; illeso, invece, l'automobilista. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, con una pattuglia della Polizia locale di Lecco per i rilievi del sinistro e per delimitare la zona. Limitati i disagi alla viabilità cittadina, così come quelli occorsi ai due messi coinvolti nel sinistro.