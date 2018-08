Lecco. Scontro tra due automobili in Viale Montegrappa

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi in Viale Montegrappa tra due automobili in transito nel senso di marcia opposto. Da quanto raccolto sul posto, le vetture si sarebbero toccate frontalmente, per fortuna in maniera lieve. Le due automobiliste, rispettivamente di 39 e 43 anni, nell'impatto sono rimaste praticamente illese.

Sul posto si è portata un'ambulanza del Soccorso Introbiese, mentre a gestire la viabilità sono intervenute due pattuglie della Polizia locale di Lecco che hanno istituito un senso unico alternato temporaneo per far defluire l'intenso traffico del tardo pomeriggio e hanno ricostruito la dinamica del sinistro.