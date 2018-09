Ciclista investito sul lungolago da un'auto: polizia locale al lavoro, traffico rallentato

Lieve incidente poco prima delle ore 19.30 di sabato 8 settembre sul lungolario Isonzo, in pieno centro Lecco: un ciclista è stato investito da un'autovettura che, come lui, viaggiava in direzione nord poco dopo l'uscita dal viale alberato: il 74enne, caduto a terra, è stato soccorso dai volontari di Lecco Soccorso, chiamati a intervenire dai tanti passanti che lì si trovavano in quel momento.

Sul posto, oltre all'ambulanza, si è portata anche una pattuglia della polizia locale del capoluogo, che ha rilevato il sinistro e diretto il traffico durante le operazioni di soccorso: pertanto, la circolazione nella zona, che è proseguita in senso unico alternato, è risultata essere rallentata in ambo le direzioni. L'uomo, poco prima delle 20, è stato ricoverato in codice verde all'ospedale "Manzoni" di Lecco.