Statale 36: brutto incidente prima della "San Martino", serie le condizioni di un'automobilista

Brutto incidente avvenuto, intorno alle ore 17.30, poco prima della galleria San Martino sulla Strada Statale 36, in direzione Milano. Il sinistro avrebbe causato il ribaltamento di dell'autovettura guidata da una donna di trent'anni, soccorsa in codice rosso e trasferita in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Sul posto, per le operazioni di direzione del traffico e l'esecuzione dei rilievi del caso, si sono portati gli agenti della polizia; i soccorritori, invece, sono stati inviati in loco dalla base del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, supportati da un'automedica giunta da Lecco. Il verificarsi del sinistro ha causato forti rallentamenti al traffico.