Malgrate. Scivola sull'asfalto con la moto, centauro in ospedale

Mattinata di incidenti per motociclisti sulle strade lecchesi. Poco dopo le 9.30 un sinistro si è verificato in Via Italia a Malgrate.

Protagonista un centauro che, in sella alla propria due ruote di grossa cilindrata, giungendo dal lungolago malgratese in direzione Lecco, ha perso il controllo finendo rovinosamente sull'asfalto. Immediata la chiamata dei passanti al 112: Areu ha inviato sul posto l'ambulanza della Croce rossa e l'automedica dell'Aat Lecco.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Manzoni intorno alle 10.20 con un codice giallo a causa dei traumi riportati nella caduta. I Vigili del fuoco hanno successivamente liberato la strada dal mezzo e dal liquido fuoriuscito dalla moto, alla Polizia locale di Valmadrera/Malgrate è affidata la ricostruzione dell'incidente.

Questa notte, intorno alle 5, a Civate in località Borima due moto si sono scontrate. Coinvolti un uomo di 47 anni e uno di 58, entrambi trasportati in ospedale a Lecco, in codice giallo, dai paramedici della Croce Verde di Bosisio e della Croce rossa di Lecco.