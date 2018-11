Malgrate: incidente tra due automobili, parzialmente chiusa via Roma

Rallentamenti e lunghe code si sono presentati, dalle 18.00 di lunedì 26, ai viaggiatori in transito nella zona del Porto di Malgrate. A causa di un lieve incidente tra due autovetture avvenuto in via Roma, poco sotto l'intersezione regolata dalla rotatoria posizionata in uscita dal Ponte Kennedy, è stato necessario chiudere parzialmente la carreggiata: la polizia stradale ha, infatti, deviato il traffico in arrivo da Pescate sulla corsia normalmente percorsa dalle autovetture in arrivo da Malgrate, destinando quest'ultime sul ponte Nuovo.

Soccorsi sul posto

Sul posto, inoltre, si è portata anche un'ambulanza della Croce Rossa di Lecco, che sta valutando le condizioni degli automobilisti coinvolti nel sinistro.