Colpito da un malore, perde i sensi e va a sbattere contro un palo con l'auto: è grave

Sono gravi le condizioni di un uomo di 65 anni, andato a sbattere con la sua auto contro un palo posizionato a lato di via Monteregio, a Casatenovo, poco prima delle ore 17 di giovedì 27 settembre. Il conducente, colpito da un malore improvviso, ha perso il controllo della sua vettura, ha invaso la corsia opposta e, proseguendo nella traiettoria intrapresa, si è schiantato contro l'ostacolo, lì posto per reggere un cartello della segnaletica stradale; a quel punto si è accasciato sul volante ed è stato soccorso dalle persone che erano in quel punto.

I sanitari della Croce Rossa di Merate, arrivati sul posto unitamente a un'automedica, a un mezzo dei vigili del fuoco del distaccamento di Merate e a una pattuglia della polizia locale di Casatenovo, hanno sfondato il vetro laterale e l'hanno estratto dal veicolo. Gravi, come detto, le sue condizioni: è servita circa un'ora prima che venisse autorizzato il trasporto presso l'ospedale "Mandic" di Merate, dov'è stato ricoverato in codice rosso.