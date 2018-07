Perde il controllo dell'auto, 83enne contro il muro

Perde il controllo della propria automobile e si schianta contro il muro. La disavventura, per fortuna senza gravi conseguenze, è stata vissuta da un 83enne questa mattina, sul rettilineo lungo la Strada Provinciale 72 a Olcio, frazione di Mandello.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, l'uomo ha sbandato ed è andato a impattare contro un muro a lato della carreggiata. Sul posto, pochi minuti dopo, è intervenuta l'ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello che ha provveduto a trasportare l'anziano automobilista in ospedale in codice giallo.

Una squadra dei Vigili del fuoco è giunta da Bellano per rimuovere il mezzo incidentato.