Mattinata di incidenti sulle strade tra Lecco e l'hinterland

Mattinata di incidenti sulle strade lecchesi. Per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Il primo alle 10, sulla Strada Provinciale 639 a Civate. Una bicicletta condotta da un 73enne è stata centrata da un mezzo in transito. Sul posto è arrivata l'ambulanza del Lecco Soccorso che ha portato lo sfortunato ciclista, praticamente illeso, in pronto soccorso.

A Pescate, intorno alle 10.45, si è verificata una caduta da moto che ha coinvolto due persone, fra cui un ragazzo di vent'anni. Intervenuti i Volontari del Soccorso di Calolzio.

Praticamente negli stessi minuti un sinistro anche in città, in Via Azzone Visconti: due auto si sono urtate, leggermente contusi un 50enne e una donna di 64 anni che hanno ricevuto le prime cure dei paramedici della Croce rossa di Lecco per poi essere trasferiti al Manzoni. Al lavoro gli agenti di Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.