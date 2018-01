Missaglia: si ribalta con il camion, 50enne finisce in ospedale

Brutto incidente avvenuto poco prima delle ore 10 di venerdì 26 in via Kennerdy a Missaglia: un 50enne si è ribaltato insieme alla motrice di un tir che stava guidando sull'asfalto reso scivoloso dalla leggera pioggia caduta in quel tratto di strada. Forse a causa del fenomeno atmosferico l'uomo ha perso il controllo del mezzo pesante, che ha sbandato è si è rovesciato sulla carreggiata.

Fortunatamente l'autista è uscito indenne dal sinistro: dopo aver abbandonato autonomamente l'abitacolo, è stato soccorso dal personale medico della Croce Bianca di Merate, intervenuto sul posto con il supporto di un'automedica, di due pattuglie della polizia locale e dei vigili del fuoco, che stanno operando per rimettere in piedi la motrice. L'uomo è stato invece trasportato all'ospedale "Mandic" per accertamenti.

Via Kennedy è stata temporaneamente chiusa al traffico dalla polizia.