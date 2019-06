Fatale lo schianto contro un'auto: muore motociclista

Incidente mortale sulle strade lecchesi. Un uomo di 45 anni, Pierluigi Villa, in sella alla propria motocicletta, ha perso la vita a Monte Marenzo in Via Bisone, a poca distanza dal confine con il comune di Cisano Bergamasco. Fatale l'impatto violentissimo con una vettura, per cause ancora al vaglio della Polizia locale.

Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e un'automedica; a lungo il personale sanitario ha messo in atto le manovre rianimatorie, ma per il 45enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. La vittima era residente a Calolziocorte.