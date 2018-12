Contromano sulla SS38, le immagini della tragedia

Una tragedia immane: sei morti sulle strade della Valtellina. L'incidente che nella tarda serata di domenica si è verificato sulla Strada Statale 38 all'altezza dello svincolo di Cosio, vicino Morbegno, si è trasformato in una strage.

Agghiaccianti le immagini (foto Daniele Bennati / Bevphotographers) che vi proponiamo in questo articolo e che testimoniano la scena palesatasi ai soccorritori e ai vigili del fuoco una volta giunti sul posto. Le due auto si sono scontrate frontalmente - uno dei veicoli viaggiava infatti contromano - e hanno preso fuoco subito dopo l'impatto. Per i sei occupanti, cinque giovani e un cinquantenne, purtroppo non c'è stato scampo.

La Polizia stradale dei distaccamento di Bellano è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.