Tragedia di Balisio: deceduto Gabriele Orlandi Arrigoni, membro del Team Pasturo

Il tragico scontro avvenuto a metà pomeriggio di giovedì 22 novembre sulla via Provinciale che collega Ballabio al resto della Valsassina si è portato via Gabriele Orlandi Arrigoni, 38enne di Pasturo che viaggiava sulla strada insieme al giovane nipote di 12 anni, trasporato in elicottero e ora ricoverato presso l'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo.

Ex vicepresidente del Team Pasturo

L'uomo deceduto risiedeva a Pasturo insieme alla moglie Debora, che con lui correva in montagna indossando la maglia del Team Pasturo del presidente Alberto Zaccagni, e i due figli. Un uomo, Arrigoni, conosciuto in valle e cui è stato fatale il tragico scontro avvenuto tra la sua Kawasaki e un suv all'altezza dell'Alva. Sportivo e amante della montagna, era stato recente vicepresidente del gruppo sportivo e tra gli organizzatori della celebre ZaCup.