Lierna, brutto incidente sulla Provinciale: motociclista cade a terra, muore in ospedale

Grave incidente sulla Strada Provinciale numero 72, che da Abbadia conduce sino a Colico: un motociclista è scivolato mentre era in viaggio sulla sua moto e si trovava nel comune di Lierna, nel tratto di via Roma. Per cause al vaglio della polizia stradale, chiamata a intervenire sul posto, l'uomo di 51 anni è stato disarcionato dalla sua due ruote ed è caduto a terra, rimediando delle ferite serie. Le sue condizioni sono peggiorate una volta trasportato in ospedale: lì l'uomo, Giuseppe Frigerio di Sirone, è deceduto dopo il ricovero.

Sul posto è stato inviato, oltre a un'ambulanza del Soccorso Mandellese e a un'automedica, anche l'elisoccorso fatto decollare dalla base comasca di Villa Guardia: stabilizzato, l'uomo è stato trasferito in codice rosso presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. Da quanto raccolto, non ci sono stati altri mezzi coinvolti nella dinamica del sinistro.