Moto contromano si scontra frontalmente con una vettura

Incidente nel primo pomeriggio di oggi in Via Guado 8, a Lecco, la traversa che da Corso Martiri conduce fino al Bione.

Un'automobile, una Fiat Panda, e una motocicletta si sono scontrate frontalmente per motivi ancora al vaglio degli agenti di Polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione sembrerebbe però che il conducente della due ruote abbia percorso un tratto in contromano prima dell'inevitabile impatto con la vettura che si si era immessa regolarmente nel senso unico.

La centrale operativa dell'Areu ha inviato l'ambulanza della Croce rossa di Lecco per soccorrere i due conducenti - un 55enne e un 74enne. Ad avere la peggio il centauro, caduto rovinosamente sull'asfalto dopo l'urto con il lato passeggero della Panda. Presenti, per rimuovere i mezzi coinvolti, anche i Vigili del fuoco accorsi dalla vicina caserma, così come i Carabinieri del Comando provinciale.

