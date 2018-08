Scontro scooter-furgone in viale Adamello: donna finisce in ospedale

Sinistro nel primo pomeriggio in viale Adamello a Lecco, dove una donna di 52 anni è stata sbalzata a terra dal suo motorino in seguito allo scontro con un furgone in prossimità dell'attraversamento pedonale disegnato tra la farmacia e il benzinaio. Intervenuta in codice rosso, l'ambulanza della Croce Rossa di Lecco ha prestato il primo soccorso alla donna coinvolta, che non ha riportato gravi ferite nonostante la preoccupazione iniziale; trasferita al "Manzoni", è stata accettata in codice verde.

La dinamica, in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri di Lecco intervenuti, sarebbe la seguente: il furgone, impegnato in una svolta verso il benzinaio, avrebbe toccato la moto durante il sorpasso a sinistra di quest'ultima. Lo scontro è stato inetivabile e ha generato l'intervento dei mezzi e del personale di soccorso. Lievemente rallentato il traffico in transito nella zona per permettere le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità.

