Dervio: maxi carambola tra moto, in quattro finiscono in ospedale

Giornata nera per i motociclisti nel giorno in cui si chiude il Motoraduno Internazionale della Moto Guzzi a Mandello del Lario. Oltre alla tragedia di Lierna, in cui ha perso la vita Giuseppe Frigerio, 51enne di Sirone, si sono infatti registrati altri due incidenti ai danni di coloro che erano in viaggio sulle due ruote.

Poco prima delle ore 12.30 di domenica 9 un 52enne si è procurato delle gravi lesioni a causa di uno scontro con un'automobile avvenuto sulla Strada Statale 583, nella zona del Camping "La Fornace" di Oliveto Lario. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale "Manzoni" di Lecco.

E sempre presso il nosocomio lecchese sono finiti alcuni dei centauri coinvolti nella maxi carambola tra quattro moto avvenuta poco dopo le ore 18 a Dervio, in via Giacomo Matteotti: i primi due mezzi, fermatisi per far attraversare un pedone, sono stati centrati da due che sopraggiungevano dietro di loro, causando incidente e ferimento dei sei coinvolti (due donne e quattro uomini di età compresa tra i 29 e i 61 anni).

Due ambulanze, da Mandello e Colico, sono state inviate sul posto, insieme a un'automedica e ai carabinieri di Bellano: i feriti sono stati trasferiti, fortunatamente non in gravi condizioni, a Lecco e a Gravedona.