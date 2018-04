Brivio: tragico incidente sulla Provinciale. Muore un motociclista

Tragica mattinata a Brivio, dove un motociclista ha perso la vita in seguito a un brutto incidente stradale. Poco prima delle ore 8 l'uomo, D.M., 56enne residente a Bulciago, si è scontrato contro un bilico che viaggiava in via Como, tratto della Strada Provinciale 342, durante un momento d'intenso traffico.

Violentissimo l'impatto: il camion stava svoltando in senso opposto rispetto a quello che era il suo senso di marcia; l'uomo, che stava sopraggiungendo sulla due ruote, si è trovato davanti il mezzo pesante e non è riuscito a evitare lo scontro con la fiancata del bilico. I soccorsi, arrivati sul posto con su un elicottero inviato da Bergamo e su un'automedica, sono risultati vani: il motociclista è deceduto sul colpo.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.