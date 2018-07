Oggiono, grave incidente sulla Provinciale: uomo in "rosso"

Sarebbero gravi le condizioni di un uomo di 62 anni, scontratosi con un'auto nella tarda serata di lunedì mentre viaggiava sulla sua due ruote in via per Dolzago. Qualche istante prima della mezzanotte l'uomo è stato urtato dalla macchina ed è caduto a terra, sbattendo violentemente al suolo: sul posto è stata inviata, in codice rosso, un'ambulanza della Croce Verde di Bosisio, supportata da un mezzo avanzato con a bordo un medico.

L'uomo, intubato, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è stato ricoverato in codice rosso.