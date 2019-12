Oggiono: investe un giovane e poi scappa, rintracciato e denunciato il colpevole

E' stato rintracciato e denunciato l'uomo, un avvocato, che nella serata di domenica ha investito un giovane straniero di venticinque anni in via Papa Giovanni XXIII a Oggiono per poi scappare dal luogo del sinistro. Il colpevole, regolarmente iscritto all'albo degli avvocati, in un secondo momento è tornato sul posto, "richiamato" dalle luci dell'ambulanza inviata sul posto per i soccorsi.

Omissione di soccorso a Oggiono: travato il fuggitivo

A rintracciare l'uomo sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Bellano, che gli hanno consegnato la denuncia emessa nei suoi confronti nella mattintata dell'Antivigili di Natale: le accuse mosse nei suoi confonti sono di lesioni stradali, omissione di soccorso e fuga. Il malcapitato, invece, è stato trasferito all'ospedale di Lecco in condizioni fortunatamente non gravi.