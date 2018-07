Olgiate Molgora. Investito da una moto in via Veneto: anziano finisce in ospedale

E' stato trasportato presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco l'anziano di 84 anni investito da una motocicletta mentre, nella mattinata di giovedì, si trovava in via Vittorio Veneto, a Olgiate Molgora. L'uomo, per cause al vaglio della polizia locale, è stato colpito mentre si trovava in prossimità delle strisce pedonali da un 36enne: il ferito è stato soccorso in codice rosso dai Volontari di Calolziocorte e dall'elisoccorso inviato sul posto dalla base di Villa Guardia (Como); le sue condizioni non sarebbero, almeno al termine delle operazioni di primo soccorso, gravi.

Trasferito presso il nosocomio del capoluogo con il mezzo aereo, l'anziano è stato accettato presso la struttura ospedaliera, luogo dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti.