Olginate, incidente in via Airoldi: contatto tra due auto, una si ribalta

Se la sono cavata con pochi graffi i due guidatori coinvolti in un brutto incidente avvenuto verso le 14.30 di quest'oggi a Olginate, in via Don Amedeo Airoldi. Due autovetture sono venute a contatto all'altezza della rotonda posizionata di fronte alla Torneria Scaccabarozzi: una delle due si è ribaltata e si è appoggiata sul muro che delimita l'azienda.

La chiamata al numero unico per le emergenze (112) ha portato a intervenire un'ambulanza della Croce Rossa di Olginate, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, una pattuglia della polizia locale e anche un'automedica. Gli automobilisti, di 48 e 60 anni, sono usciti dall'autovettura spaventati e con pochi graffi: entrambi sono stati trasportati presso l'ospedale "Mandic" di Merate per i necessari accertamenti del caso.