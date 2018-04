Tre incidenti nel pomeriggio, due con pedoni investiti

Giornata di incidenti stradali sulle strade della provincia. Il prim oattorno alle 14 a Brivio, in Via Como. Una ragazza di 16 anni è stata investita. Grande spavento e immediato intervento dei Volontari di Calolzio che hanno trasportato la ragazza in ospedale con un codice giallo. Sul posto sono intervenute anche l'automedica dell'Aat Lecco e la Polizia stradale.

Poco dopo, un altro sinistro, a Viganò in Via Manzoni. Coinvolti un mezzo pesante e due uomini, rispettivamente di 43 e 58 anni. Uno è stato trasportato in codice giallo a Lecco; l'altro, per fortuna illeso, al Mandic di Merate.

Un secondo investimento si è verificato nel tardo pomeriggio a Lecco, in via Da Vinci: vittima un uomo di 46 anni che ha necessitato delle cure dei volontari della Croce rossa di Lecco ed è stato trasferito al Manzoni. Per lui, fortunatamente, nessuna grave conseguenza.