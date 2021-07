Scontro frontale tra camion e moto, elisoccorso un 62enne

L'incidente questa mattina a Perledo. Necessario anche l'intervento dell'elicottero di Areu per trasferire il centauro in ospedale

Via per Esino

Incidente stradale tra una moto e un camion questa mattina a Perledo. Lo schianto - frontale - si è verificato in via Per Esino alle ore 10.30 di giovedì 22 luglio. Subito dopo l'allarme i soccorsi di Areu sono scattati in codice rosso. Sul posto si sono portati l'elicottero da Como e l'ambulanza del Soccorso Bellanese per prestare aiuto all'uomo rimasto ferito nell'incidente.

Si tratta di un 62enne che viaggiava in sella alla moto: l'uomo - rimasto cosciente - è poi stato trasferito in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco con un trauma cranio facciale. Allertata anche la Polizia Stradale di Lecco. Ancora in corso di accertamento l'esatta dinamica dell'accaduto. La moto stava scendendo da Esino quando c'è stato l'impatto.