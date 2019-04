Pomeriggio di incidenti sulle strade del territorio

Pomeriggio di incidenti sulle strade lecchesi, tutti con feriti di media entità trasferiti in ospedale in codice giallo a seguito dei traumi riportati.

Il primo a ora di pranzo a Galbiate, in Via Balassi, ha visto protagonista un ciclista di 38 anni caduto dalla propria bicicletta. L'uomo è stato raggiunto dai volontari del LeccoSoccorso e portato al Manzoni.

Intorno alle 14.30 sirene in azione a Introbio, in Via alla Fucinetta, per lo scontro fra un'auto e una motocicletta. Coinvolto nel sinistro un 55enne, anche in questo caso trasferito a Lecco in codice giallo. Sul posto la Croce rossa di Ballabio.

Tre persone - un uomo di 21 anni e due donne rispettivamente di 30 e 55 - hanno riportato lievi conseguenze in un tamponamento sulla SS36 a Pescate. Sul posto le ambulanze di LeccoSoccorso e Croce rossa Lecco, la Polstrada e i Vigili del fuoco.

Alle 16 un pedone è stato investito in Via Roma a Pescate: si tratta di una donna di 76 anni che anche in questo caso è stata raggiunta dai paramedici del LeccoSoccorso.