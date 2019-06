Domenica sera "nera" sulle strade lecchesi: auto si ribaltano a Barzanò e a Dervio

Incidenti stradali nella serata di domenica sulle strade lecchesi. Due episodi, in entrambi i casi con il ribaltamento della vettura.

Il primo in ordine temporale a Barzanò, intorno alle 19, in Via IV Novembre. Coinvolti un ragazzo e una ragazza di 27 anni, soccorsi dall'ambulanza della Croce Bianca di Merate e dall'automedica: i giovani sono stati trasportati al Mandic di Merate rispettivamente in codice giallo e verde a seguito dei traumi riportati.

Un altro ribaltamento in serata, alle 22.30, in Via Matteotti sulla SP72 a Dervio: inviate sul posto due ambulanze di Croce Rossa Colico e Soccorso Bellanese, con l'autoinfermieristica. Un uomo di 66 anni e una donna di 61 sono stati trasferiti all'ospedale di Lecco in codice giallo.

Le operazioni di rimozione dei mezzi sono state affidate ai Vigili del fuoco. Gli accertamenti dei due episodi sono affidati alle forze dell'ordine.