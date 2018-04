Cesana. Auto si ribalta sulla Provinciale: illeso il conducente

Non ha subito alcuna conseguenza il 34enne che, nella notte, si è ribaltato con la sua autovettura mentre viaggiava in via Alcide De Gasperi a Cesana Brianza, tratto di strada compreso nella Strada Provinciale 639. L'uomo, rovesciatosi in prossimità del noto locale "My Lounge", è infatti risultato essere illeso nonostante la violenza del sinistro.

Sul posto si sono portati i volontari della Croce Verde di Bosisio, un'automedica dell'AAT di Como, una pattuglia della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, che hanno prestato il primo soccorso all'uomo, hanno rimosso l'autovettura e hanno rilevato il sinistro.