Si ribaltano con l'automobile all'interno dell'Attraversamento: due feriti

Un brutto incidente ha chiuso una giornata decisamente intensa per il traffico sulla Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga". Qualche minuto prima di mezzanotte una coppia composta da un uomo di 47 anni e da una donna di 46 anni si è, infatti, rovesciata all'interno della galleria del Monte Barro, nel territorio comunale di Galbiate, in direzione nord.

I due, soccorsi dai volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, se la sono cavati con delle ferite fortunatamente non preoccupati e sono stati trasferiti in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. Sul posto, in supporto, anche un'automedica, gli agenti della Polizia Stradale, gli addetti Anas e i Vigili del Fuoco lecchesi.