Auto finisce fuori strada e si ribalta: due persone in ospedale

Incidente nella prima mattina di oggi a Sala di Calolziocorte. Non erano ancora le 8 infatti quando un'automobile è finita fuori strada in Via Erta, ribaltandosi nel prato a lato della carreggiata.

Subito sono scattati i soccorsi per le due persone che viaggiavano a bordo della vettura, una Fiat Panda: una donna di 33 anni e un ragazzo di 17. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco intervenuti da Lecco con una squadra, sono giunte le ambulanze dei Volontari del Soccorso di Calolzio e del LeccoSoccorso, oltre a un'automedica dell'Aat Lecco.

Entrambi gli occupanti sono stati trasportati in ospedale a Lecco in codice giallo a causa dei traumi riportati nel ribaltamento. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine.