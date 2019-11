Auto ribaltata sulla SS36, pomeriggio di code in direzione Sud

Incidente a metà pomeriggio sulla SS36, in direzione Sud, nel tratto tra Abbadia Lariana e lo svincolo per Pradello, prima dell'ultima galleria. Un automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo per ribaltarsi a centro carreggiata (pubblichiamo la foto condivisa su un gruppo Facebook). L'uomo, 28 anni, è stato soccorso in codice giallo dai volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello. Sul posto anche l'automedica e la Polizia stradale.

L'incidente ha causato code in direzione sud sulla SS36, con traffico intenso già a partire da Mandello e fino a Lecco.

In mattinata un altro ribaltamento si è verificato nello stesso tratto, ma sulla carreggiata opposta, la Nord: in ospedale, in codice giallo, due ragazzi di 19 e 23 anni. Le forze dell'ordine, con il fondo stradale bagnato dalla forte pioggia di questi giorni, raccomandano gli automobilisti di moderare la velocità.