Taceno: betoniera si ribalta a lato della Strada Provinciale 67

Incidente sulle strade della Valsassina nel pomeriggio di venerdì. Intorno alle 15 un'autobetoniera si è infatti ribaltata sulla Strada Provinciale 67, finendo ruote all'aria nell'avvallamento a lato della carreggiata.

Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco del distaccamento di Bellano, il cui personale ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo pesante e della strada. Illeso, per fortuna, il conducente, che non ha necessitato delle cure dei sanitari.

L'intervento si è concluso intorno alle 17. La rimozione del mezzo pesante è stata effettuata da una ditta privata nel corso della serata di venerdì.