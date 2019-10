Si ribalta con il pick-up e rischia di precipitare nel Rio Torto

Incidente nella mattinata di oggi, lunedì 21 ottobre, a Valmadrera. È accaduto in Via Como intorno alle ore 9: protagonista un cinquantenne alla guida di un pick-up che si è ribaltato, finendo oltre il guard rail e rovesciandosi sul fianco sinistro a lato della carreggiata.

I soccorsi sono scattati in codice rosso, come spesso accade in questo genere di incidenti, ma il conducente sarebbe rimasto pressoché illeso. Per fortuna, il veicolo ha terminato la sua corsa a pochi centimetri dal letto del Rio Torto che scorre a fianco alla strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigli del fuoco e l'ambulanza della Croce rossa di Lecco, che però non ha trasportato l'uomo in ospedale. Rilievi affidati ai vigili per ricostruire la dinamica dell'incidente: un ruolo determinante potrebbe averlo avuto il fondo stradale reso viscido dalle forti piogge di questa mattina. Una corsia è stata chiusa per consentire le operazioni di rimozione, con conseguente rallentamento del traffico in direzione Milano.

Ribaltamento anche all'uscita di Abbadia

Intorno alle 9.30 un altro ribaltamento si è verificato all'uscita della galleria di Abbadia Lariana sulla SS36, in direzione Lecco: l'auto condotta da una ventenne ha terminato la sua corsa contro le barriere protettive, in azione i soccorsi.

