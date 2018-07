Si ribaltano nelle galleria della Statale 36 con auto e furgone: soccorsi al lavoro

Doppio intervento dei vigili del fuoco del Comando di Lecco, intervenuti nella serata di giovedì 12 per prestare soccorso a causa di due incidenti stradali avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro lungo la Strada Statale 36. In entrambi i casi le vetture coinvolte nel sinistro si sono ribaltate, senza, fortunatamente, coinvolgere gli altri veicoli in transito.

Una squadra del Distaccamento di Bellano è intervenuta, alle ore 19, per il ribaltamento di un furgone all’interno della galleria Somana in direzione Sud. Quattro le persone coinvolte (tutti uomini di età compresa tra i 47 e i 50 anni), trasportate presso gli ospedali di Erba e Lecco dai mezzi di Croce Rossa di Colico, Croce San Nicolò di Lecco e AAT lecchese; le loro condizioni non destano preoccupazione.

Una squadra del Comando Provinciale di Lecco, alle ore 21, è poi intervenuta all’interno della galleria San Martino, in direzione Nord, per il ribaltamento di una vettura all’interno della quale viaggiavano due persone. Anche in questo caso i viaggiatori sono stati soccorsi e trasportati al "Manzoni", ma senza gravi lesioni.

In entrambi i casi il personale del Comando dei vigili del fuoco ha operato per il soccorso dei feriti e per la messa in sicurezza dello scenario incidentale in galleria.

