Giovane in motorino travolta a Robbiate: è in ospedale

Sono meno gravi del previsto le condizioni della giovane studentessa di soli 14 anni travolta nel primo pomeriggio a Robbiate all'incrocio tra la Strada Provinciale 56, via Indipendenza e via Piave. Poco prima delle 14.30 la giovane, che era in sella al suo motorino, è stata colpita da un'autovettura ed è stata sbalzata a terra. La chiamata al numero unico per le emergenze civiche (112) ha consentito l'invio sul posto dei mezzi e del personale di soccorso: in loco si sono portate la Croce Bianca di Calco, un'automedica e una pattuglia della polizia locale, incaricata di dirigere il traffico in transito.

Ancora da chiarire la precisa dinamica del sinistro, che ha visto il coinvolgimento di altre due persone, un ragazzo di 22 anni e una donna di 50; tutti sono stati soccorsi dal personale medico: la giovane alla guida del motorino è stata trasferita presso l'ospedale in codice giallo.