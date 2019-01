Scontro a Bevera di Barzago: in ospedale centauro e automobilista

Incidente stradale questa mattina a Bevera, frazione di Barzago, sulla Provinciale 51. Lo schianto ha coinvolto due veicoli, un'auto e una moto.

La richiesta al 112 è scattata poco dopo le 7.30: Areu ha inviato sul posto due ambulanze, del Lariosoccorso di Lurago e della Croce rossa di Casatenovo, più due mezzi di soccorso avanzato MS2 dell'Aat Lecco.

In un primo momento si pensava che le conseguenze riportate dai due uomini, un 44enne al volante dell'auto e un 50enne in sella alla moto, fossero gravi. Per fortuna, dopo le necessarie valutazioni diagnostiche, sono stati trasportati in ospedale a Lecco in codice giallo. Il centauro ha riportato diverse contusioni, l'automobilista soltanto traumi superficiali.

Sul sinistro sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica.