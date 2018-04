Schianto tra auto e moto a Pescate, un ferito grave

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Pescate, in Via Roma. Un 59enne in sella al proprio scooter si è scontrato - la dinamica è ancora da chiarire - con un'automobile in fase di svolta lungo la Provinciale 583.

L'uomo, sbalzato dalla due ruote, è caduto rovinosamente sull'asfalto provocandosi vari traumi, ed è stato successivamente trasportato in ospedale in codice rosso dai volontari di Lecco Soccorso. Nessuna ferita seria per il conducente dell'auto. Sul posto anche un mezzo dell'Aat Lecco, la Polizia stradale di Bellano per i rilievi del caso e i Carabinieri.

È il secondo incidente in due giorni che scuote la tranquilla cittadina di Pescate. Martedì sera, infatti, un uomo di 81 anni era stato investito mentre attraversava la strada in prossimità della bocciofila.