Paura a Calolzio: auto si schianta contro il rimorchio di un camion

Violento schianto a Calolziocorte in Via Mazzini, in prossimità della stazione. L'incidente si è verificato nella tarda serata di mercoledì. Due giovani sono finiti in ospedale, un ragazzo di 20 e uno di 24 anni che viaggiavano a bordo della stessa auto. Per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la vettura si è scontrata contro un rimorchio fermo a bordo strada.

Sul posto sono state inviate le ambulanze della Croce rossa di Galbiate e dei Volontari del Soccorso di Calolzio, più l'automedica dell'Aat Lecco. I due giovani sono stati trasportati rispettivamente all'ospedale di Lecco e di Merate, entrambi in codice giallo.

In Via Mazzini anche i Vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi incidentati e la Polizia stradale.