Schianto all'incrocio a Malgrate, auto sbalzata contro il guard-rail

Incidente sulla Provinciale 639 a Malgrate. È accaduto poco dopo le 10, lungo la carreggiata in direzione Milano, in prossimità del distributore di benzina.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma è probabile che l'automobilista al volante di una station wagon non abbia visto il semaforo rosso all'incrocio e abbia centrato così un'utilitaria sopraggiungente da Via Monsignor Polvara. L'impatto è stato inevitabile e violento, tanto da sbalzare la piccola vettura contro il guard-rail a bordo strada.

Immediatamente è scattata la chiamata al 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza del LeccoSoccorso. Nel sinistro sono rimasti leggermente feriti una donna di 61 anni, un uomo di 71 e due anziane di 81 e 82 anni, giudicati in codice verde dai paramedici. Allertata la Polizia locale di Malgrate e Valmadrera per effettuare i rilievi e per far defluire il traffico sulla P639.

