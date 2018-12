Dopo lo schianto sfondano il muro di una villa: muore anziana

Muore nella notte tra sabato e domenica a causa delle gravi ferite riportate in uno spaventoso incidente a Carate Brianza. Vittima del sinistro Bruna Anna Rossini, 83 anni, coinvolta nello schianto insieme ad altri due anziani, le cui condizioni sono invece stabili.

L'incidente è avvenuto sabato intorno alle 19.30. La vittima, come riferito dai Carabinieri del comando provinciale di Milano, si trovava su una Ford Focus guidata da un 84enne. I due stavano tornando a casa dopo un pomeriggio passato in un circolo. Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra Via Cristoforo Colombo e via Vivaldi. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente ma l'automobile - per cause in via di accertamento - è stata colpita in pieno da una Mercedes Classe C guidata da un uomo di 52 anni, rimasto illeso.

Violentissimo l'urto, tale da far sfondare ai veicoli il muro di recinzione di una villetta a lato della strada. Le condizioni dei feriti erano subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto tre ambulanze e un'automedica. I feriti erano stati estratti dai Vigili del fuoco di Carate e Seregno e affidati alle cure del soccorritori. La più grave, una donna di 83 anni, era stata ricoverata in codice rosso al Niguarda, dove è morta nel corso della nottata.

Entrambi i conducenti sono risultati negativi all'alcoltest. Sul caso stanno indagando i Carabinieri della compagnia di Seregno.