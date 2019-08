Moto investe pedone e finisce contro auto in Viale Turati: due feriti

Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 6 agosto, in Viale Turati, in prossimità dell'incrocio semaforico con Via Petrarca. Un luogo tristemente famoso, ormai, per l'elevato numero di sinistri registrati ogni anno.

L'episodio poco dopo le 16: per ragioni ancora al vaglio della Polizia locale di Lecco, una moto da supermotard condotta da un giovane ha investito una donna di 26 anni che, dalle testimonianze raccolte, pare stesse attraversando la strada. La due ruote ha proseguito la sua corsa sbandando e andando a centrare la parte anteriore di una Fiat Cinquecento ferma al semaforo. La ragazza, cadendo sull'asfalto, avrebbe riportato seri traumi. Ferito anche il conducente del mezzo a due ruote, un 21enne rovinato a sua volta a terra.

In Viale si sono portate subito due ambulanze, del Lecco Soccorso e della Croce rossa, l'automedica dell'Aat Lecco e i Vigili del fuoco del Comando di Lecco. Il traffico è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso. Entrambi i feriti sarebbero stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo dopo l'iniziale intervento in rosso.

