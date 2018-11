Violento scontro sulla Provinciale 70 a Galbiate, un'auto si ribalta

Violento scontro nel pomeriggio di oggi a Galbiate, lungo la Provinciale 70 che conduce a Villa Vergano.

Per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine - intervenuti i Carabinieri - due auto che marciavano in direzione opposta si sono scontrate. L'urto è stato molto forte e ha causato il ribaltamento di uno dei due mezzi, danneggiando seriamente anche l'altro.

Immediata la partenza dei soccorsi per raggiungere il luogo del sinistro: dalla centrale operativa di Areu sono state inviate con un codice rosso due ambulanze (Volontari del Soccorso di Calolzio e Croce Rossa di Galbiate) e un'automedica dell'Aat Lecco.

Per fortuna le conseguenze degli occupanti, tre, si sarebbero rivelate in un secondo momento meno gravi del previsto. Sono stati tutti accompagnati al pronto soccorso. Una donna di 23 anni ha riportato un trauma cranico, codice verde per una 68enne e un uomo di 71.

Sul posto anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire la rimozione dei mezzi.